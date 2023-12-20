تقرير دولي يدق ناقوس الخطر ويطالب بسرعة تحرير هذه المناطق من سيطرة الحوثيين لانهاء تهديدات الميلشيا للملاحة الدولية بالبحر الأحمر

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مأرب برس – خاص
أعتبر تقرير مطول اعده المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية أن قضية الأمن البحري في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب ترتبط بالمقام الأول بالجزر العسكرية اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، والتي شهدت منذ عام 2015 عملية عسكرة تدريجية، إذ "وسعت الجماعة سيطرتها على سلسلة من جزر البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، وأصبحت هذه الجزر بمثابة نقاط محورية لتنفيذ عدة هجمات بحرية استهدفت سفن عسكرية وتجارية سعودية وأمريكية وإماراتية.
وأكد التقرير الذي – اطلع عليه مأرب برس- أن منطقة جنوب البحر الأحمر باتت تمثل تهديداً أمنياً عالمياً متزايداً، "وطالما أن الحوثيين سيحتفظون بالمناطق الساحلية، فإن الجزر الغربية لليمن ستظل بمثابة نقاط تهديد خطيرة لا يمكن التنبؤ بها في البحر الأحمر".
وكثفت ميلشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري وجودهم العسكري قبالة ساحل الحديدة حيث تسيطر الميلشيا على قوات خفر السواحل وانشأت تشكيلات جديدة داخل القوات البحرية لتعزيز سيطرتها على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر والجزر المتاخمة.