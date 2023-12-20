وكيل وزارة الداخلية ينضم برنامجا تدريبياً بعنوان تعزيز القدرات القيادية لمدراء الأمن ونوابهم ومساعديهم

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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نظم المكتب المتقدم لوزارة الداخلية في م/مأرب برنامجا تدريبياً بعنوان تعزيز القدرات القيادية لمدراء الأمن ونوابهم ومساعديهم

وذلك برعاية معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بمناسبة اختتام العام 2023م.

في الافتتاح ألقى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، كلمةً ترحيبيةً بالقيادات الأمنية، ونوابهم ومساعديهم، مثمناً الجهود العظيمة والجبارة التي يبذلونها بهمة وعزيمة واقتدار، رغماً عن كل المؤامرات التي تحيكها مليشيا الإرهاب والتطرف الحوثية التي تساوم في الخارج، وتحيك القتال والمؤامرات في الداخل غير مبالية بالإتفاقيات و العهود أو الأعراف والعادات اليمنية الأصيلة.

وأشار وكيل أول إلى أهمية التدريب والتأهيل التي توليها قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان، وماتبذله من جهود عظيمة في سبيل تعزيز هذه البرامج التي تسعى لتطوير وتحسين القدرات القيادية والمهارات الإدارية لهذه الكوادر الأمنية من المدراء ونوابهم ومساعديهم، كون التدريب والتأهيل يمثلان في الوقت الحاضر السلاح الأقوى في القرن الواحد والعشرين لاسيما في عصر التقنيات، لبناء الكوادر الكفؤة والمميزة في مختلف المجالات، بل والإستثمار في الأفراد الذين يُمثلون البُنْية التحتية للمؤسسات الأمنية وغيرها.

ودعا وكيل أول المشاركين في البرنامج التدريبي إلى الإستفادة من هذه الفرص لتعزيز معارفهم والإرتقاء بمهاراتهم وتنميتها ونقل الإستفادة إلى الأفراد في الميدان. وبدوره مدير المكتب المتقدم، المقدم/ جمال الشور، أشار إلى أن إقامة مثل هذه البرامج تأتي في إطار اهتمام وزارة الداخلية لتعزيز القدرات الإدارية والقيادية لدى القيادات الأمنية المتواجدة في مأرب ونوابهم ومساعديهم، لافتاً إلى أن العام 2024م، سيكون عاماً حافلاً باقامة برامج تدريبية نوعية تستهدف جميع الوحدات والاجهزة التابعة للداخلية في المحافظة..