تقرير دولي يدق ناقوس الخطر ويطالب بسرعة تحرير هذه المناطق من سيطرة الحوثيين لانهاء تهديدات الميلشيا للملاحة الدولية بالبحر الأحمر وكيل وزارة الداخلية ينضم برنامجا تدريبياً بعنوان تعزيز القدرات القيادية لمدراء الأمن ونوابهم ومساعديهم موقع عبري يكشف إسرائيل بعرض هدنة لمدة أسبوع وحماس تشترط تقرير ومرصد حقوقي يوثق إعدام الاحتلال ميدانيا معتقلين من غزة الاحتلال يقتحم عدة مناطق وسط مواجهات وحملات اعتقال تقرير يكشف عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً في سجون إسرائيل هو الأكبر منذ 30 عاماً واشنطن تعلن عن عقوبات جديدة على شبكة مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية تقرير يكشف اقتصاد بريطانيا في مفترق طرق والأسواق تراقب أرقام مفزعة وانهيارات كارثية … زيادة كبيرة بأعداد الشركات المفلسة في الاقتصادات المتقدمة بيان أميركي أطلسي أوروبي يندد بهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
قال موقع "واللا" العبري، إن الاحتلال أرسلت عرضا عبر قطر، لحماس، من أجل هدنة لمدة أسبوع، مقابل إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا من غزة. وأشار الموقع، إلى أن رئيس الوزرء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أوضح أن حماس تشترط وقف العدوان، من أجل استئناف المفاوضات.
لكن رئيس الموساد رد بالقول، إن وقف الحرب سيتم عندما تلقي حماس سلاحها، وتسلم مخططي عملية طوفان الأقصى.
وكانت مصادر فلسطينية، قالت إن وفدا من حركة حماس، سيزور القاهرة، اليوم الأربعاء، في ثاني زيارة يجريها منذ بدء العدوان على القطاع.
وأشارت شبكة قدس، إلى أن الوفد سيضم كبار أعضاء قيادتها المقيمين خارج قطاع غزة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من حماس، قوله إن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيتوجه الأربعاء إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى مع إسرائيل.
وأشارت إلى الاتجاه لعقد لقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء نقاش يتناول "وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة".
يأتي هذا في الوقت الذي جدد فيه قيادي كبير في حركة حماس، رفض الحركة، إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين خلال الحرب الإسرائيلية لكنها منفتحة على أي مبادرة لإنهائها