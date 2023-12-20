الاحتلال يقتحم عدة مناطق وسط مواجهات وحملات اعتقال

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته لبلدات ومدن في الضفة الغربية وسط عمليات دهم واعتقالات طالت عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى تخريب في البنية التحتية وتدمير المنازل.

ومع ساعات فجر اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في الضفة الغربية تصدى لها الأهالي وشبان فلسطينيين فاندلعت مواجهات، وسجلت إصابات برصاص الاحتلال.

وفي بلدة اليامون غرب جنين شمالي الضفة الغربية اندلعت اشتباكات ومواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال عمليات اقتحام نفذها جيش الاحتلال ما أدى إلى إصابة شابيين بالرصاص الحي خلال المواجهات. تغطية صحفية: اشتباك مـسـلـح مع قـوات الاحــتلال في بلدة اليامون.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن جيش الاحتلال نفذ عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل، كما حاصرت منزلا للضغط على شاب لتسليم نفسه. من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدتي اليامون وطمون شمالي الضفة الغربية.

مداهمات في الخليل وفي مدينة الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد نصر الله القواسمي ومكثت فيه ساعتين وحفرت جدرانه الداخلية وأخذت قياساتها تمهيدا لهدمه كما اقتحمت قوات الاحتلال كلا من بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت وبلدة جيوس شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

ونشرت منصات محلية فلسطينية مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بجرافة عسكرية مدينة طوباس وبلدة طمون شمالي الضفة الغربية، ورد المقاومون على الاقتحام بإطلاق الرصاص، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في طمون.

مواجهات في نابلس وفي نابلس شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قريوت، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز وسط وغربي البلدة.

كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين واعتدت عليهم، واعتقلت عددا من السكان ونقلتهم إلى أحد المنازل الذي داهمته وحولته إلى مركز توقيف وتحقيق، وصادرت عددا من الجرارات الزراعية.

ونشرت منصات محلية مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة اللبن الشرقية ومخيم بلاطة في مدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عصيرة الشمالية وداهمت مواقع عدة في البلدة، مما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال. اعتقالات بالجملة وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

ووثقت المؤسسات المعنية بشؤون الأسر اعتقال أكثر من 30 فلسطينيا من قبل جيش الاحتلال خلال ساعات من مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء. وتأتي هذه الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات الليلية في إطار عمليات البحث واعتقال من تصفهم إسرائيل بالمطلوبين، وأيضا ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ارتفاع عدد الشهداء واستشهدت أمس الثلاثاء فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي في مدينة جنين بعد اقتحام الاحتلال المخيم، مما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 302 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي