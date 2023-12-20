تقرير يكشف عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً في سجون إسرائيل هو الأكبر منذ 30 عاماً

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال نادي الأسير الفلسطيني، إن عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً في السجون الإسرائيلية بلغ 2870، وهو الأعلى منذ 30 عاماً، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال في الفترة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضح النادي، في بيان له، أن أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) تراوحت بين «أوامر اعتقال إداري جديدة أو تجديد»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل. ولم يصدر بعد بيان من السلطات الإسرائيلية ذات الصلة حول ارتفاع أعداد المعتقلين إدارياً.

وقال النادي إن «أوامر الاعتقال الإداري تطول جميع الفئات، بما فيهم الأطفال والنساء ونشطاء وصحافيون ونواب».

وأشار البيان إلى الاعتقالات في صفوف الصحافيين، وقال: «بلغ عدد الصحافيين الذين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري بعد 7 أكتوبر 19 صحافياً».

وأضاف: «خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في إطار استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري، أصدر الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 4 طالبات جامعيات».

وذكر النادي، في بيان آخر اليوم، أن إسرائيل اعتقلت 30 فلسطينياً على الأقل منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بما فيها الاعتقالات الإدارية، منذ 7 أكتوبر، إلى 4605 معتقلين.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 7800 وهذا الرقم لا يشمل المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي