واشنطن تعلن عن عقوبات جديدة على شبكة مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية

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قالت وزارة الخزانة الأميركية، امس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على 10 كيانات و4 أفراد مقرهم في إيران وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا لاتهامهم بدعم إنتاج طائرات إيرانية مسيرة.
وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قالت الوزارة إن الشبكة يسرت شراء مكونات بمئات الآلاف من الدولارات للقوة الجوية في منظمة «جهاد الاكتفاء الذاتي» التابعة للحرس الثوري الإيراني وبرنامجها للطائرات المسيرة.
وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في بيان، إن «إنتاج إيران ونشرها غير المشروع لطائراتها المسيرة الفتاكة لوكلائها الإرهابيين في الشرق الأوسط وروسيا سيظل يفاقم التوترات وإطالة أمد الصراعات ويقوض الاستقرار».
ولطالما اتهمت واشنطن، طهران، بتزويد روسيا بهذه الأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، فيما تنفي إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة