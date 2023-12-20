غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، أنّ عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 97، بعد استشهاد الصحفي عادل زعرب في قصف برفح جنوبي القطاع.

وأمس، قال نادي الأسير في بيان، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من أكتوبر الماضي 46 صحفيا. وأضاف نادي الأسير أنّ قوات الاحتلال ما تزال تعتقل 32 صحفيا، من بينهم 19 جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بذريعة وجود “ملف سري”، فيما وجّه الاحتلال إلى عدد آخر تهما تتعلّق بما يسميه “التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي”.

من جهة ثانية، ذكر المكتب الحكومي، في وقت سابق أنّ جيش الاحتلال ارتكب 1.680 مجزرة، راح ضحيتها 26.453 شهيدا ومفقودا، بينهم 19.453 شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 8.000 شهيد من الأطفال، و6.200 شهيدة من النساء، و300 شهيد من الطواقم الطبية، و32 شهيدا من الدفاع المدني، و96 شهيدا من الصحفيين.

وأوضح المكتب الإعلامي أنّ 7.000 ما زالوا مفقودين إما تحت الأنقاض وإما أنّ مصيرهم ما يزال مجهولا، وأنّ 70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساء، فيما أصيب 52.286. وأضاف أنّه تم أيضا اعتقال خلال هذه الحرب العدوانية الوحشية المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم 40 حالة اعتقال من الطواقم الطبية، و8 معتقلين من الصحفيين.

وأشار إلى أنّه ما زال هناك 1.5 مليون نازح من أبناء شعبنا الفلسطيني يعيشون حياة قاسية في مئات مراكز النزوح والإيواء، وهذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى حل جذري لإنهاء معاناتهم المتواصلة، وكلهم بحاجة إلى مساعدات وإمدادات عاجلة، وعلى جميع المؤسسات الدولية القيام بواجبها فورا، وإضافة إلى ذلك فإنّ 327.000 حالة موثّقة أصبحت مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

ودمّر الاحتلال خلال حربه الوحشية 126 مقرا حكوميا، و90 مدرسة وجامعة خرجت عن الخدمة بشكل تام، و282 مدرسة وجامعة تضرّرت جزئيا، فيما دمّر 112 مسجدا بشكل كلي، و200 مسجد هدمها الاحتلال بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف الاحتلال 3 كنائس”.

وعلى صعيد أضرار الوحدات السكنية، هدم الاحتلال 52.500 وحدة سكنية بشكل كلي، و254.000 وحدة سكنية بشكل جزئي، بمجموع 306.500 وحدة سكنية”. واستهدف جيش الاحتلال أكثر من 22 مستشفى وأخرجها عن الخدمة، كما أخرج 53 مركزا صحيا عن الخدمة أيضا، بينما استهدف 138 مؤسسة صحية بشكل أثّر في تقديم الخدمة الصحية فيها، كما استهدف 102 سيارة إسعاف تضرّرت بشكل كامل.