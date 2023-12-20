دوري الأبطال.. النجم ينتزع التعادل من الهلال السوداني

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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عاد النجم الساحلي بتعادل ثمين من مواجهة الهلال السوداني في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الثلاثاء 19 ديسمبر.

وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز الهلال بهدف لصفر، اختطف صالح البرهومي هدف التعادل في الدقيقة الـ93 مانحا فريقه نقطة ثمنية وانفرادا بالمركز الثالث بأربع نقاط. كما منح هدف النجم المركز الثاني للترجي بخمس نقاط خلف بيترو أتليتكو الأنغولي بثماني نقاط.

في المقابل، كان الهلال السوداني على بعد ثوان من تأمين المركز الثاني بست نقاط، ليتراجع بعد هدف النجم إلى المرتبة الرابعة.

ولحساب المجموعة نفسها، تعادل الترجي مع بيترو الأنغولي دون أهداف اليوم. ومن المنتظر أن تتوقف منافسات دوري أبطال إفريقيا، لتُستأنف في بداية مارس القادم.