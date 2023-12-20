غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97 فلسطين الحاضر الذي لا يغيب في احتفاليّة تونس باللغة العربيّة دوري الأبطال.. النجم ينتزع التعادل من الهلال السوداني الهند تنشر مدمرة في خليج عدن في تحالف بحري يضم :10"دول سفارة اليمن بالرياض تعلن عن بدء العمل بإصدار البطاقة الشخصية الذكية فرنسا: سنتخذ إجراءات مع الشركاء لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي وفد رفيع من البرلمان الأروبي الحكومة اليابانية تجدد مطالبتها لمليشيا الحوثي بالإفراج عن سفينة “غالاكسي” وطاقمها مليشيا الحوثي تقر بانتشار جرائم الاتجار بالبشر في مناطقها عبر إعلامهم الرسمي خلاف حاد بين رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير الأمن القومي ينفجر للعلن: لا تهددني وأنا من أقرر
عاد النجم الساحلي بتعادل ثمين من مواجهة الهلال السوداني في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الثلاثاء 19 ديسمبر.
وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز الهلال بهدف لصفر، اختطف صالح البرهومي هدف التعادل في الدقيقة الـ93 مانحا فريقه نقطة ثمنية وانفرادا بالمركز الثالث بأربع نقاط. كما منح هدف النجم المركز الثاني للترجي بخمس نقاط خلف بيترو أتليتكو الأنغولي بثماني نقاط.
في المقابل، كان الهلال السوداني على بعد ثوان من تأمين المركز الثاني بست نقاط، ليتراجع بعد هدف النجم إلى المرتبة الرابعة.
ولحساب المجموعة نفسها، تعادل الترجي مع بيترو الأنغولي دون أهداف اليوم. ومن المنتظر أن تتوقف منافسات دوري أبطال إفريقيا، لتُستأنف في بداية مارس القادم.