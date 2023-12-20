الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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نشرت الهند مدمّرة بحريّة مزوّدة بصواريخ موجّهة، الثلاثاء 19 ديسمبر، قبالة خليج عدن، وذلك لضمان الأمن في بحر عمان، في خطوة تأتي بعد تشكيل تحالف دولي من قبل أمريكا لمواجهة التحديات في البحر الأحمر.

وحسب صحيفة هندستان تايمز، فإنّ هذه الخطوة من جانب الهند جاءت بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أمس، عن مهمّة متعدّدة الجنسيّات لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر من هجمات الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة التي يشنّها الحوثيّون في اليمن.

وتتزايد، في الآونة الأخيرة، هجمات الحوثيّين المدعومين من إيران في اليمن والتي تهدّد تدفّق التّجارة الحرّة في البحر الأحمر. وبالإضافة إلى المدمّرة “آي إن إس كوتشي” التابعة للبحريّة الهنديّة، التي تقوم بدوريّات في البحر الأحمر ومحيطه لحماية السفن التجارية من القراصنة الصوماليّين، تمّ نشر المدمّرة الصاروخيّة الموجّهة “آي إن إس كولكاتا” إلى الأمن البحري قبالة خليج عدن.

وأمس الاثنين، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان خلال زيارته إسرائيل، إنّ الهجمات المتصاعدة التي يشنّها الحوثيّون “تهدّد التدفّق الحرّ للتجارة وتعرّض البحّارة الأبرياء للخطر وتنتهك القانون الدولي”.

ويهدف التحالف إلى “مواجهة التحدّيات الأمنية بشكل مشترك في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع البلدان وتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين”، حسب أوستن. وستضمّ البعثة قوات من 10 دول، هي؛ المملكة المتّحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشال وإسبانيا والبحرين، إلى جانب الولايات المتحدة.

وتستهدف مليشيا الحوثي السفن التجارية ناقلة البضائع القادمة من عدة دول والتي تمر عبر مضيق باب المندب وإليها مبرررة ذلك بأنها إسرائيلية وتعمل ذلك “تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت إطلاق عمليّة “حارس الازدهار” متعدّدة الجنسيّات لحماية السفن في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي.

وصرّح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن الاثنين 18 ديسمبر، بأن الدول المشاركة في العملية ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وحذّر أوستن إيران من مواصلة دعم الهجمات الحوثيّة بالسلاح.