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سفارة اليمن بالرياض تعلن عن بدء العمل بإصدار البطاقة الشخصية الذكية

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض عن بدء العمل بإصدار البطاقة الشخصية الذكية اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 21 ديسمبر 2023م.

ودعت المواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى إمكانية حجز موعد من خلال الخدمات الالكترونية عبر موقع السفارة واختيار الخدمة المطلوبة (إصدار بطاقة شخصية) وتعبئة الاستمارة بخط واضح باللغتين العربية والإنجليزية وإرفاق الوثائق المطلوبة الموضحة في الموقع الإلكتروني للسفارة ووفقا السفارة بالرياض، فإنه من الممكن ️تحميل استمارة طلب الحصول على البطاقة الشخصية الالكترونية عبر الموقع الإلكتروني للسفارة:

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