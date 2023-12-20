غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97 فلسطين الحاضر الذي لا يغيب في احتفاليّة تونس باللغة العربيّة دوري الأبطال.. النجم ينتزع التعادل من الهلال السوداني الهند تنشر مدمرة في خليج عدن في تحالف بحري يضم :10"دول سفارة اليمن بالرياض تعلن عن بدء العمل بإصدار البطاقة الشخصية الذكية فرنسا: سنتخذ إجراءات مع الشركاء لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي وفد رفيع من البرلمان الأروبي الحكومة اليابانية تجدد مطالبتها لمليشيا الحوثي بالإفراج عن سفينة “غالاكسي” وطاقمها مليشيا الحوثي تقر بانتشار جرائم الاتجار بالبشر في مناطقها عبر إعلامهم الرسمي خلاف حاد بين رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير الأمن القومي ينفجر للعلن: لا تهددني وأنا من أقرر
أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض عن بدء العمل بإصدار البطاقة الشخصية الذكية اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 21 ديسمبر 2023م.
ودعت المواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى إمكانية حجز موعد من خلال الخدمات الالكترونية عبر موقع السفارة واختيار الخدمة المطلوبة (إصدار بطاقة شخصية) وتعبئة الاستمارة بخط واضح باللغتين العربية والإنجليزية وإرفاق الوثائق المطلوبة الموضحة في الموقع الإلكتروني للسفارة ووفقا السفارة بالرياض، فإنه من الممكن ️تحميل استمارة طلب الحصول على البطاقة الشخصية الالكترونية عبر الموقع الإلكتروني للسفارة: