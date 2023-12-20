فرنسا: سنتخذ إجراءات مع الشركاء لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

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أكدت فرنسا أنها ستتخذ إجراءات مع شركائها لوضع حد لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أثناء اجتماعها مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون في باريس.
وأضافت كولونا "نعلم أن الحوثيين غالبا ما يحصلون على دعم من إيران". وأضافت "سيتم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع حلفائنا... نحن بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على (تنفيذ) العمليات في هذه المنطقة لوضع حد لهذه الهجمات"