رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي وفد رفيع من البرلمان الأروبي

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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التقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة دكتورة / شفيقة سعيد وفد رفيع المستوى من البرلمان الاوربي متمثلا ، رئيسة لجنة شبة الجزيرة العربية في البرلمان الاوروبي السيدة هانا نيومان، وعضو البرلمان الاوروبي السيد نليز فجلسانج ، عضو البرلمان الاوروبي السيد جيورجي هولفيني ، سفير الاتحاد الاوروبي السيد جبرائيل مونيرا فينيالس و من وحده الاورومتوسطي والشرق الاوسط الادارية السيدة كريستن نويل جونجببرج، وذلك في العاصمة المؤقتة عدن.

كمارحبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة د/ شفيقة سعيد بالوفد الاوربي مستعرضة المهام والاهداف التي تعنى بها اللجنة وتطلعها لتنفيذها، ومن ضمنها إعداد الدراسات و التقارير المحلية والدولية ورسم الخطط الاستراتيجية، وبناء شراكات قوية مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية ، منوهة على التحديات والمعوقات والانتهاكات التي تواجهه المرأة اليمنيةفي كثير من المجالات .

مضيفة تسعى اللجنة ضمن مهامها الى الدفع بالنساء الى مواقع صنع القرار؛ حيث تمت مخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي واللقاء برئيس الوزراء بضرورة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ،وتم تعيين 20% من النساء في مجلس القضاء الاعلى وامراة في المحكمة العليا تعد هذه القرارات بمثابة انجاز كبير للمرأة ، التي شهدت أوضاعها خلال السنوات الاخيرة تراجع على جميع المستويات نتيجة الحرب الدائرة وهذه القرارات تعتبر مكسب كبير للمرأة مما سيسهم في تعزيز حضورها بأعلى هرم السلطة القضائية .

مضيفة عززت الحكومة مؤخرا من مشاركة المرأة في قطاع الامن والشرطة عبر افتتاح مكاتب للشرطة النسائية، في مراكز الشرطة في أكثر من محافظة في خطوة مثلت تقدما على طريق تمكين المرأة في المجال الأمني، بالاضافة لبعض التعيينات في مواقع صنع القرار بالجهات الرسمية بالتزامن مع اتساع مطالب و نشاط المرأة اليمنية في مختلف القطاعات على الصعيد الوطني وفي مختلف المنظمات الاقليمية والدولية.

وبالاضافة الى تعيين 5 نساء في هيئة التصالح والتشاور ،وهذا عدد غير كافي اذ من الضروري مشاركة النساء في المفاوضات وعملية بناء السلام مشددة على أهمية الدفع بالنساء في عملية بناء السلام من قبل الحكومة والاحزاب والمكونات السياسية، والدفع لهذه الجهات بالزامهم بمشاركة النساء من قبل الاطراف الدولية المعنية بشأن اليمني .

وأشارت رئيسة اللجنة الى مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي الاوربي لتقوية مؤسسات السلطة الشرعية ولتدعيم مبادئ الأمن والسلام باليمن ، والبدء بمرحلة الاستقرار وإعادة الاعمار وبدون دعم السلطة الشرعية في اليمن سيكون هناك الكثير من التحديات.

كما تطرقت الى توقف عمل البرلمان في الوقت الراهن مما يعيق إصدار التشريعات المتفق عليها بحسب أحد المرجعيات الثلاث؛ حيث أعطى الحوار الوطني للمرأة ضمن مخرجاته 57 مادة لصالح المرأة، ومن أهمها أعطاء مالايقل عن 30% للنساء في مواقع صنع القرار والتي تؤكد على حصول النساء على حقوقهن في كافة المجالات منوهة على دور اللجنة الوطنية للمرأة في الرفع بمسودة القوانين التي تعنى بقضايا المرأة للبرلمان لإقراراها ، وأهمية التنسيق والعمل المشترك مع سفراء الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي وكل الجهات والمنظمات الداعمة لعملية بناء السلام باليمن.

من جانبها قالت رئيسة لجنة شبة الجزيرة العربية في البرلمان الاوروبي السيدة هانا نيومان،عن سعادة الوفد بلقائهم مع اللجنة الوطنية للمرأة ووجود نساء قويات في اليمن كان لهن بصمات على مختلف المستويات ، وتمنيهم في رؤية نساء أكثر في مواقع صنع القرار بالمراحل القادمة ويكون هناك دور واضح للنساء في عملية المشاورات والمفاوضات لبناء السلام باليمن .

مؤكدة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتطلعهم الى استمرار تقديم المساعدات الانسانية وكذلك الانتقال الى دعم التنمية باليمن وتنفيذ المشاريع التنموية.

وناقش اللقاء وضع المرأة اليمنية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وكيف أثرت سنوات النزاع في اليمن على تراجع حصول النساء على حقوقهن وتعرضهن للانتهاكات . حضر اللقاء من اللجنة الوطنية للمرأة مديرعام الشؤون القانونية د/ روزا الخامري ومديرعام الشركاء د/ الهام الرشيدي ومدير عام التنمية أ/ أنسام حيدره