الحكومة اليابانية تجدد مطالبتها لمليشيا الحوثي بالإفراج عن سفينة “غالاكسي” وطاقمها

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جددت الحكومة اليابانية مطالبتها لجماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها، والتي استولت عليها الجماعة منذ نحو شهر تقريباً.
وقالت نائب الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة؛ شينو ميتسوكو، في إحاطة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص للوضع في الشرق الأوسط وفلسطين: “نحث الحوثيين بشدة على إطلاق سراح سفينة غالاكسي ليدر وطاقمها فوراً ودون قيد أو شرط”.
وأضافت ميتسوكو أن موضوع السفينة المحتجزة لدى الحوثيين أمر “يثير القلق” خاصة بالنسبة لليابان، حيث أن “السفينة تديرها شركة يابانية وتم الاستيلاء عليها واحتجازها مع طاقمها متعدد الجنسيات من قبل الحوثيين لمدة شهر تقريباً”.
وحذرت المسؤولة اليابانية، من استمرار جماعة الحوثيين في إطلاق الصواريخ والهجمات ضد السفن التجارية التي تمر في البحر الأحمر، والتي قالت إنها “تتسبب في إعاقة حركة الشحن التجاري العالمية بشكل كبير، وتهدد الأمن البحري في المنطقة”.