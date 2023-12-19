خلاف حاد بين رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير الأمن القومي ينفجر للعلن: لا تهددني وأنا من أقرر

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وقوع خلافات حادة داخل المجلس الوزاري المصغر للحرب على غزة “الكابينيت” بسبب غناء بعض جنود الجيش الإسرائيلي في مسجد بمدينة جنين.
وذكرت القناة الـ12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن خلافاً حاداً وقع بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، وصل إلى حد الصراخ بينهما وتهديد كل طرف للآخر، وذلك خلال جلسة “الكابينيت”.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أنّ بن غفير هاجم الجنرال هرتسي، وطالبه بإخراج الجنود الذين أدّوا صلوات تلمودية في مسجد جنين، من الخدمة العملياتية، بدعوى أن القيادات السياسية هي صاحبة القرار.
ورد عليه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ”أنت مخطئ، أنا من أقرر ما هو أخلاقي وما هو غير ذلك وما هو غير ذلك في الجيش.. لا تهددني”.
وتزامناً مع ذلك، نشر بن غفير تغريدة جديدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، مساء الثلاثاء، أكد من خلالها أنه اختلف مع الجنرال هاليفي، مطالباً بإطلاق أو إعادة الجنود الذين اقتحموا المسجد في جنين إلى نشاطهم على الفور، بدعوى أن هذا الأمر يمس بمعنويات الجنود الذين يقاتلون.