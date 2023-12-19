عاجل ..البيت الأبيض يكشف عن توجهات لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_خاص

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أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي " كيرني" في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تقوم حاليا بمراجعة لتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية .

وأشار "كيرني" في مؤتمر صحفي يعقده في هذه الأثناء بواشنطن إلى ان العملية العسكرية الموسعة والمتعددة الجنسيات هدفها التصدي لتهديدات الحوثيين واستهدافهم المتكرر للسفن التجارية وان هذا التحالف سيعمل على تأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب.