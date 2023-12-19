اللواء العرادة: المرجعيات الثلاث لايمكن التنازل عنها أو القبول بالالتفاف عليها أو التفريط بها في أي مفاوضات مع المليشيات

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة،على ضرورة التزام أي مساعٍ إقليمية أو دولية بالمرجعيات الأساسية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وكافة القرارات الأممية الأخرى المتعلقة بالشأن اليمني.
جاء ذلك خلال مناقشته مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن، اليوم آخر المستجدات في الشأن اليمني على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني ومسار عملية السلام في بلادنا.
وأكد اللواء العرادة بأن المرجعيات الثلاث هي مبادئ وثوابت وطنية تحظى بإجماع وطني واعتراف إقليمي ومشروعية دولية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبالتالي لايمكن التنازل عنها أو القبول بالالتفاف عليها أو التفريط بها أو تجزئتها في أي مفاوضات تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في بلادنا وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
وبحث اللواء العرادة مع السفير فاجن - عبر تقنية الاتصال المرئي الذي جرى بينهما اليوم- العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتقوية الشراكات القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.
واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات السياسية وإحياء مسار عملية السلام في بلادنا بالإضافة إلى المساعي الإقليمية والدولية الداعمة لتلك الجهود للتوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة اليمنية ومعالجة آثارها الإنسانية.
وجدد العرادة التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج وخيار السلام الشامل والعادل كمبدأ وطني ثابت بما يلبي تطلعات اليمنيين، وينهي معاناتهم الإنسانية ويحقق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.
لافتاً إلى ماقدمته القيادة السياسية من تنازلات جوهرية وتسهيلات كبيرة في سبيل إنجاح جهود الأمم المتحدة الرامية لحل الأزمة على مدى السنوات الماضية ابتداءً من مفاوضات الكويت ثم جنيف مروراً بمشاورات عمّان وصولاً إلى اتفاقيات استوكهولم.