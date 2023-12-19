مصادر تكشف مصير اتفاق التسوية السياسية في اليمن

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أكدت مصادر أممية مطلعة أن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي لاتزال قائمة مشيرة الى أن ثمة جهود تبذل ليتم التوقيع على اتفاق التمديد في الموعد المحدد قبل نهاية الشهر الجاري.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ" مأرب برس" إلى ان هناك ضغوط تمارس لحث الأطراف اليمنية على التوقيع على الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري وان المبعوث الأممي لليمن يواصل مساعيه لدفع المسار السياسي كونه السبيل الوحيد والاقل كلفة للتوصل الى سلام دائم وشامل في اليمن.
ودشن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة" هانس جروندبرج" اليوم جولة جديدة استهلها بالالتقاء برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي " وذلك قبيل أيام فقط من الموعد المحدد للتوقيع على أتفاق تمديد الهدنة الإنسانية .
وخلال اللقاء دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، المجتمع الدولي إلى ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على مليشيا الحوثي، ودفعها نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام الجارية مؤكدا انفتاح مجلسه وحكومته على كافة المبادرات؛ لتخفيف معاناة اليمنيين، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المساعي الأممية الرامية إلى البناء على جهود السعودية، وسلطنة عُمان، لإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية – بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ –".