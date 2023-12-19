المبعوث الأممي يختتم زيارتة إلى الرياض ..تفاصيل الزيارة

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارة إلى الرياض التقى خلالها برئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ونائب الرئيس عثمان مجلي.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، فإن "غروندبرغ"، التقى خلال الزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، وعضو المجلس "عثمان مجلي"، وكذا السفيرين السعودي والإماراتي لدى اليمن، بالإضافة إلى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

‏وأشار إلى أن "غروندبرغ" ناقش مع رئيس مجلس القيادة "الخطوات القادمة نحو التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير لتحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف إطلاق نار مستدام، واستئناف عملية سياسية بقيادة اليمنيين ورعاية الأمم المتحدة".

وخلال لقائه بالسفير السعودي لدى اليمن، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين، بالإضافة للسفير الإماراتي، أعرب "غروندبرغ" عن تقديره للدعم الإقليمي القوي لجهود الوساطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة. وفق المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي.

كما أشار إلى أن "غروندبرغ" ناقش مع رئيس مجلس القيادة "الخطوات القادمة نحو التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير لتحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف إطلاق نار مستدام، واستئناف عملية سياسية بقيادة اليمنيين ورعاية الأمم المتحدة".

وخلال لقائه بالسفير السعودي لدى اليمن، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين، بالإضافة للسفير الإماراتي، أعرب "غروندبرغ" عن تقديره للدعم الإقليمي القوي لجهود الوساطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة.

ووفقًا للمكتب الإعلامي للمبعوث الأممي. ففد أشار إلى أنه ناقش مع المسؤولين السعوديين والسفير الإماراتي "التقدم المحرز للتوصل إلى اتفاق" في اليمن، "وشدد على الحاجة إلى دعم إقليمي مستمر ومتضافر".

وناقش "غروندبرغ"- بحسب مكتبه الإعلامي- مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن "الحاجة إلى استمرار الدعم الدولي للسلام المستدام في اليمن". وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن على ما وصفها بـ"حساسية الفترة الحالية"، وحث جميع الأطراف المعنية على الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء.