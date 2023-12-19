رئيس مجلس القيادة يوجه طلباً للأمم المتحدة بشأن جهود السلام ودفع مرتبات الموظفين بقذيفة TBG وعبوات رعدية.. القسام تكشف ما فعلته بقوة صهيونية تحصنت داخل منزل في خان يونس مصادر حكومية:بوادر اتفاق بين «الأغذية العالمي» والحوثيين لاستئناف توزيع المساعدات المفتش العام للقوات المسلحة يزور هيئة الإسناد اللوجستي خفر السواحل تنقذ يخت بريطاني نفذ منه الوقود قبالة سواحل المخا صحيفة معاريف العبرية السنوار أكثر صلابة من بايدن ونتنياهو والوقت لا يلعب لصالح إسرائيل إسرائيل تقرر ميناء أسدود بديلا عن ميناء إيلات الواقع على البحر الأحمر خاص: مناجم الذهب تفجر إحتجاجات شعبية غاضبة ضد الحوثيين في ''أفلح الشام'' بمحافظة حجة توقيت مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين تفاصيل الإعلان الأميركي بتشكيل تحالف دولي والعرض الذي رفضته جماعة الحوثي
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم (الثلاثاء) انفتاح المجلس والحكومة على كافة المبادرات والمساعي الحميدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية، مجدداً دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وطالب العليمي خلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم المجتمع الدولي إلى ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على المليشيا الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام الجارية التي تحرص فيها الحكومة الشرعية على توسيع الفوائد الإنسانية للمواطنين، وفي المقدمة دفع مرتبات موظفينا في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك المساعي الأممية الرامية إلى البناء على جهود السعودية، وسلطنة عمان للتوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية. واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الأممي، على إحاطه بشأن اتصالاته الأخيرة من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.