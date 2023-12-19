بقذيفة TBG وعبوات رعدية.. القسام تكشف ما فعلته بقوة صهيونية تحصنت داخل منزل في خان يونس

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، أن مقاتليها “فجروا عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال كانت قد تحصنت في أحد المنازل، واستهدفوا أيضاً بقذيفة TBG مضادة للتحصينات، شرق مدينة خان يونس، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام، في بلاغات عسكرية متتالية “استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في خان يونس”.

وأضافت أنها قامت باستهداف “ناقلة جند صهيونية بقذيفتي ياسين 105 في خان يونس”.

كما أعلنت الكتائب “استهداف جرافة صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة خان يونس”، وأكدت استهداف “دبابة ميركافا صهيونية بعبوة العمل الفدائي”.

وفي بيان عسكري جديد، قالت الكتائب إنها “استهدفت برج جرافة عسكرية من نوع D9 في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة الياسين 105 ومقتل طاقهما”

وفي وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في المدنية وسط إسرائيل، بحسب ما أفادت به وكالة “أنباء العالم العربي”.