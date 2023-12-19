المفتش العام للقوات المسلحة يزور هيئة الإسناد اللوجستي

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قام المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، اليوم الثلاثاء، بزيارة هيئة الاسناد اللوجستي، للتفتيش على الجاهزية اللوجستية والتقارير السنوية وتقييم مستوى الأداء لرئاسة الهيئة والشعب التابعة لها.
وهدفت الزيارة إلى القيام بعملية التفتيش للجاهزية اللوجستية والتقارير السنوية وتقييم مستوى الأداء لرئاسة الهيئة والشعب التابعة لها.
وخلال الزيارة، عقد المفتش العام للقوات المسلحة اجتماعا برئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ومساعده اللواء عايض الشايف، ورؤساء الشعب، وعدد من الضباط، واستمع منهم إلى تقرير موجز عن سير العمل فيها ومستوى الإنجاز والصعوبات التي تواجهها أثناء سير العمل.
وشدد اللواء القميري، على رفع الجاهزية والتكامل والتعاون في العمل على مستوى الهيئة ودوائرها وشعب المناطق والأركانات في الوحدات الفرعية.
من جانبه، أوضح اللواء الفقيه، أن الهيئة لن تتوانى في توفير المهام اللوجستية وتأمين سلامتها وجودتها، والارتقاء بالتخطيط الإداري الاستراتيجي والتدريب والتأهيل التخصصي، إضافة إلى تقييم العمل ووضع الحلول المناسبة للمشكلات، وكذا تعزيز نقاط القوة وتلافي أوجه القصور في عمل اللوجستي.