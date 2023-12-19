مصادر حكومية:بوادر اتفاق بين «الأغذية العالمي» والحوثيين لاستئناف توزيع المساعدات المفتش العام للقوات المسلحة يزور هيئة الإسناد اللوجستي خفر السواحل تنقذ يخت بريطاني نفذ منه الوقود قبالة سواحل المخا صحيفة معاريف العبرية السنوار أكثر صلابة من بايدن ونتنياهو والوقت لا يلعب لصالح إسرائيل إسرائيل تقرر ميناء أسدود بديلا عن ميناء إيلات الواقع على البحر الأحمر خاص: مناجم الذهب تفجر إحتجاجات شعبية غاضبة ضد الحوثيين في ''أفلح الشام'' بمحافظة حجة توقيت مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين تفاصيل الإعلان الأميركي بتشكيل تحالف دولي والعرض الذي رفضته جماعة الحوثي صحيفة تسرب معلومات عن موعد التوقيع على اتفاق السلام باليمن.. وبماذا فوضت جماعة الحوثي الرياض وما هي مراحل الاتفاق الثلاث؟ تحذير امريكي بريطاني للحوثيين وايطاليا تقرر إرسال فرقاطة
انقذت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، الليلة الماضية، يخت بريطاني نفذ منه الوقود قبالة سواحل مديرية المخا غرب تعز.
وفي التفاصيل ذكرت وكالة 2 ديسمبر، إن قوات خفر السواحل تلقت مساء أمس الاثنين، نداء استغاثة من يخت نفد منه الوقود يحمل العلم البريطاني، أثناء إبحاره على بعد 5 أميال بحرية من ميناء المخا قادمًا من تركيا.
وأوضحت الوكالة إن خفر السواحل سيّرت دوريتين إلى الموقع، وتم إنقاذ اليخت الذي يحمل سبعة أفراد من جنسيات روسية، أوكرانية وسريلانكية، وقامت بسحبه إلى ميناء المخا لتزويده بالوقود وإيواء واستضافة من كانوا على متنه.
وأشارت إلى ان اليخت غادر في وقت مبكر مساء اليوم الثلاثاء، ورافقته دوريتان من خفر السواحل إلى عرض البحر، بعد أن تم تزويده بالوقود وتفقّد جهوزيته للإبحار، وتقديم كامل المساعدة لركابه.
وخلال مغادرتهم، أعرب قبطان وركاب اليخت عن شكرهم لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وقوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر على سرعة الاستجابة للنداء والإنقاذ، ولإدارة ميناء المخا على الاستضافة والتموين، وفقا لذات المصدر.