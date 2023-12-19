إسرائيل تقرر ميناء أسدود بديلا عن ميناء إيلات الواقع على البحر الأحمر

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قال الرئيس التنفيذي لميناء أسدود الإسرائيلي على البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، إن الميناء مستعد لاستقبال أي سفن تغير مسارها بعيدا عن ميناء إيلات على البحر الأحمر بسبب تهديد الحوثيين في اليمن بشن هجمات.

وقال شاؤول شنيدير في مؤتمر استضافته صحيفة جلوبس التجارية «بالنسبة لنا، أي شخص لا يستطيع الوصول إلى ميناء إيلات الإسرائيلي سيتمكن بالطبع من الوصول إلى ميناء أسدود… لدينا القدرة والجاهزية».

كانت جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلنت السبت، أنها هاجمت مدينة إيلات الإسرائيلية بسرب من الطائرات المسيّرة.

وتهاجم جماعة الحوثي في البحر الأحمر السفن المتعاونة مع إسرائيل، وهو ما دعا الولايات المتحدة إلى الإعلان عن إنشاء حلف دولي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.

ونقلت رويترز تصريحات تليفزيونية للمتحدث باسم الحوثيين وكبير المفاوضين محمد عبد السلام، قال فيها «بالنسبة للعمليات البحرية هي على قدم وساق ربما لا تمر 12 ساعة دون أن تكون هناك عملية».

كان لويد أوستن، وزير الدفاع الأميركي، قد أعلن عن إطلاق عملية أمنية متعددة الجنسيات لتأمين التجارة في البحر الأحمر