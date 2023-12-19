توقيت مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تتجه أنظار الجماهير اليمنية السادسة والنصف مساء غدٍ الأربعاء (بتوقيت اليمن) نحو المواجهة التي تجمع منتخبا اليمن والسعودية في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين التي يستضيفها الاتحاد العماني على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة

‎وحجز المنتخب اليمني مكانه في المشهد الختامي بعد الفوز الذي حققه على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد، فيما المنتخب السعودي بعدما تفوق على المنتخب العراقي بنتيجة ٢-١ في المباراتين اللتين أقيمتا يوم أمس الإثنين ١٨ كانون الأول ٢٠٢٣ لحساب الدور قبل النهائي.

‎وستكون مباراة المنتخبين على اللقب سيناريو مكرر لنهائي النسخة الثامنة، التي كانت أقيمت في مدينة الدمام بالسعودية أواخر عام ٢٠٢١، والتي انتهت حينها بفوز المنتخب اليمني باللقب الأول له على مستوى بطولات اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

‎كما سبق وفاز المنتخب السعودي بلقب النسخة السابعة التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية عام ٢٠١٩،

‎وذكر موقع اتحاد غرب آسيا في سياق الخبر الخبر الذي نشره بموقعه بأن مباراة النهائي ستكون منتظرة ومثيرة وستجمع المنتخبين في حوار لقب النسخة العاشرة.

‎وقبل الوصول إلى المباراة النهائية كان منتخب السعودية تأهل إلى الدور قبل النهائي بصفته بطلاً للمجموعة الأولى برصيد ٥ نقاط، فيما اليمن بعدما أنهى الدور الأول بالمركز الأول برصيد ٩ نقاط وبالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات.

‎وكانت مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى شهدت فوز اليمن على لبنان ٢-٠، وتعادل العراق وعمان ١-١، وقبل ذلك في الجولة الثانية فاز اليمن على عمان بهدف دون رد، وتفوق المنتخب العراقي على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف نظيفة، كما سبق لليمن وفاز على العراق ٢-١ بالجولة الأولى، التي شهدت أيضاً فوز عمان على لبنان ١-٠.

‎ولدى المجموعة الأخرى، كانت الجولة الثانية شهدت فوز المنتخب السوري الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة ١-٠، فيما تعادل منتخبا الأردن والسعودية بنتيجة ٢-٢.

‎وسبق للمنتخب السعودي وأن فاز بالجولة الأولى على سوريا بنتيجة هدفين دون، فيما تفوق المنتخب الإماراتي على نظيره الأردني بهدف نظيف.

‎وخصصت البطولة للفئة العمرية مواليد ٢٠٠٨، وأقيم دور المجموعات من مرحلة واحدة وتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، وثم ينتقل الفائزان من هذا الدور إلى المباراة النهائية.