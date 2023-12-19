صحيفة تسرب معلومات عن موعد التوقيع على اتفاق السلام باليمن.. وبماذا فوضت جماعة الحوثي الرياض وما هي مراحل الاتفاق الثلاث؟ تحذير امريكي بريطاني للحوثيين وايطاليا تقرر إرسال فرقاطة العليمي يتحدث للمبعوث الاممي: منفتحون على كآفة المبادرات لتحقيق السلام في اليمن تسريبات استخباراتية تكشف عن طلب أمريكي غير معلن من الدول التي فضلت عدم المشاركة العلنية في العملية العسكرية المتعددة الجنسيات مصادر دبلوماسية تكشف لـ مأرب برس عن أسباب غياب دول خليجية وعربية محورية عن قائمة الدول المشاركة في التحالف الدولي الجديد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتحول نحو تكنولوجيا المعلومات الكشف عن قيمة الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025 زلزال بقوة 6.2 يضرب الصين.. وسقوط 118 قتيلاً على الأقل الكشف عن تفاصيل مذهلة حول وصية صدام حسين للقذافي بشأن السلاح النووي البحر الأحمر... خروقات متصاعدة تنذر بالتحول إلى صندوق بريد إقليمي
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن قرب موعد التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن إنهاء الحرب في اليمن، مشيرة إلى تأجيله بعد أن كان مقررًا التوقيع الأسبوع الجاري.
وقالت الصحيفة إن المؤشرات تفيد بأن المملكة العربية السعودية، ماضية في مسار السلام، وتسعى حتى هذه اللحظة للإسراع في إنجاز ملفات الاتفاق للتوقيع عليه، تجنباً للمزيد من العراقيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين وصفتهما بالمطّلعين في صنعاء والرياض بأن اتفاق السلام جاهز للتوقيع وأن الطرفين وضعا ملاحظاتهما الأخيرة عليه، وقد سُلِّمت النسخة المنقّحة إلى مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، لأن التوقيع سيكون برعاية الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن "المبعوث الأممي، شرع بالفعل في إجراءات التنسيق للترتيبات والمراسم البرتوكولية الخاصة بتوقيع اتفاق خارطة السلام، بما فيها تحديد مكان وزمان التوقيع، في أقرب وقت ممكن، وإن كان الاتفاق في سباق مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر وباب المندب".
وأضافت أن "مليشيا الحوثي فوضت الرياض لتحديد مكان التوقيع الذي من المحتمل أن يتم قبل نهاية العام الجاري".. مشيرة إلى أن "ترتيبات التوقيع على اتفاق السلام في اليمن تأجّلت بشكل مفاجئ بعد أن تم تحديدها الأسبوع الجاري، بضغوط أميركية على المبعوث الأممي".
وأشارت إلى أن "هناك تأييداً روسياً وسعودياً وعمانياً لتوقيع الاتفاق بعد أن سلّمت الأمم المتحدة أطراف الصراع اليمنية نسخة من صيغة الاتفاق الذي سيجري التوقيع عليه في مسقط".
ولفتت إلى أن "الاتفاق مقسّم إلى ثلاث مراحل ويستجيب في مرحلته الأولى لمطلب الحوثيين القديم بخصوص الملف الإنساني، و"إنهاء الحصار المفروض على البلد"، ويلحظ أيضاً آلية توافقية ترضي الطرفين بشأن تسليم رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية، وكذلك تصدير النفط المتوقف حالياً بسبب هجمات الحوثي.