العليمي يتحدث للمبعوث الاممي: منفتحون على كآفة المبادرات لتحقيق السلام في اليمن

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الاممي، الى احاطة بشأن اتصالاته الاخيرة من اجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
وتطرق اللقاء الى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك المساعي الاممية الرامية الى البناء على جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان للتوصل الى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والاقليمية، والدولية.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي انفتاح المجلس والحكومة على كافة المبادرات والمساعي الحميدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والتنمية.
كما أكد دعم المجلس والحكومة لجهود الامم المتحدة، ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي الى ضرورة ممارسة اقصى الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام الجارية التي تحرص فيها الحكومة الشرعية على توسيع الفوائد الانسانية للمواطنين، وفي المقدمة دفع مرتبات موظفينا في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية.