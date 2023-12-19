تسريبات استخباراتية تكشف عن طلب أمريكي غير معلن من الدول التي فضلت عدم المشاركة العلنية في العملية العسكرية المتعددة الجنسيات

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت تسريبات استخباراتية أمريكية عن طلب أمريكي غير معلن من الدول التي فضلت عدم المشاركة المعلنة في التحالف الدولي البحري والعملية العسكرية المتعددة الجنسيات التي ستتولى مهمة تامين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتنفيذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد مراسل "الجزيرة " في مقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن أن مسئولا عسكريا رفيع المستوي كشف عن تسريبات استخباراتية تتمثل في طلب وزير الدفاع الأمريكي " اوستن" من الدول التي فضلت عدن الإعلان عن مشاركتها في التحالف البحري الدولي " رفع الصوت في مواجهة إيران والتنديد الصريح بوقوف طهران وراء التصعيد القائم في البحر الأحمر عبر دعمها لميلشيا الحوثي.

وأشار المسئول العسكري الأمريكي الرفيع المستوى الى أن الولايات المتحدة تدرك أن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر تقف ورائه إيران كون ميلشيا الحوثي مجرد أداة إيرانية لتنيفذ مخطط تصعيد التوتر في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتهديد سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية .