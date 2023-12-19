مصادر دبلوماسية تكشف لـ مأرب برس عن أسباب غياب دول خليجية وعربية محورية عن قائمة الدول المشاركة في التحالف الدولي الجديد

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كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن سبب غياب دول محورية في المنطقة تصدرت قائمة التوقعات بمشاركتها المؤكدة في التحالف الدولي البحري الناشئ وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر واليمن ممثلة في الحكومة عن بيان اعلان وزير الدفاع الأمريكي عن تنفيذ عملية عسكرية متعددة الجنسيات تضطلع بمهام حماية حرية الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر والأمن الإقليمي حيث اقتصر قائمة الدول المشاركة على حلفاء الولايات المتحدة الأوربيين في حلف "الناتو" الى جانب دولة خليجية صغيرة و محدودة الإمكانيات لكنها تمتلك أهمية استراتيجية لوجستية بالنسبة للولايات المتحدة.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن هناك أسباب موضوعية دفعت دول كالسعودية والإمارات ومصر والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الى عدم المشاركة في التحالف ،
منوهة وذلك نظرا لحساسية الوضع القائم في منطقة البحر الأحمر وارتباط تصعيد الحوثيين بالحرب المستعرة في قطاع غزة وتصاعد تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو ما دفع العديد من الدول الخليجية والعربية التي كان يتوقع تصدرها قائمة الأطراف المشاركة في التحالف البحري الدولي الى تفضيل عدم المشاركة المعلة كون ذلك سيتسبب في اثارة شعوبها المتعاطفة مع المقاومة الفلسطينية والضحايا المدنيين بغزة .
ولفتت المصادر الى أن اقتصار قائمة الدول المشاركة في التحالف الدولي البحري بقيادة الولايات المتحدة على الدول الحليفة لواشنطن في إطار "الناتو" الى جانب دولة عربية واحده فقط هي البحرين تمثل محطة تمويل ودعم لوجستي عسكري يكشف عن تفهم الولايات المتحدة لمخاطر تصعيد التوتر في منطقة البحر الأحمر في حال شاركت دول في المنطقة في العملية العسكرية المتعددة الجنسيات .