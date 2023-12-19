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الكشف عن قيمة الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة تخص كأس العالم للأندية في شكلها الجديد الذي أعلن عنه "فيفا" الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي سيبدأ في عام 2025.

وستقام النسخة الأولى من البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأكد مشاركة عدة فرق فيها من ضمنها تشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد بالإضافة إلى الهلال السعودي والأهلي المصري والوداد المغربي، في انتظار تحديد أبطال القارات لهذا العام والفرق المتبقية من خلال التصنيف الأوروبي للأندية.

 ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" فإن قيمة الجوائز المالية ستكون بمجموع حوالي 63 مليون دولار أمريكي، وهو تقريبا ضعف الرقم الحالي الذي يصل إلى 28 مليون دولار.

وأكدت الشبكة أن الرقم ليس نهائيا، لكنه يتوقف في الأساس على الأموال المجنية من بيع حقوق البث ورعاية البطولة والتي يتم تسويقها في الوقت الحالي عالميا.

يذكر أن الرقم بالرغم من ضخامته إلا أنه لا يتجاوز 15% من إجمالي قيمة الجوائز المالية لكأس العالم للرجال، التي وصلت في قطر 2022 إلى 440 مليون دولار

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