الشيخ مشعل الأحمد يؤدي الأربعاء اليمين الدستورية أميراً للكويت

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يؤدي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح (الأربعاء) اليمين الدستورية في جلسة خاصة لمجلس الأمة دعا إليها رئيس المجلس أحمد السعدون (الثلاثاء).

وقال مجلس الأمة على منصة «إكس» إن ذلك يأتي بناء على طلب الحكومة وإعمالاً لأحكام المادة 60 من الدستور واستناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية.

وبحسب خبير دستوري كويتي، فإن أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة يُعدُّ شرطاً لممارسة الأمير مهامه، وليس شرطاً في توليه الإمارة.

إلى ذلك، واصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح استقبال وفود المعزين الذين توافدوا على البلاد، كما واصلوا استقبال العزاء من المواطنين في ديوان الأسرة بقصر بيان، وذلك في وفاة فقيد الكويت الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وقدّم سلطان عُمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له التعازي للشيخ مشعل الأحمد بوفاة الأمير الراحل. وقدم ممثل ملك المغرب الأمير رشيد بن الحسن الثاني والوفد المرافق له واجب العزاء. كما قدم ممثل الرئيس الجزائري الوزير الأول نذير العرباوي والوفد المرافق له واجب العزاء.

كما تقبل أمير الكويت التعازي من نائب أمير قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له. واستقبل الشيخ مشعل الأحمد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والوفد المرافق له، حيث قدم واجب العزاء. كما قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف والوفد المرافق له واجب العزاء.

واستقبل أمير الكويت المبعوث الخاص للرئيس الصيني شهرت ذاكر والوفد المرافق له، حيث قدم واجب العزاء.

كما رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي والوفد المرافق لها، حيث قامت بتقديم واجب العزاء.

واستقبل الشيخ مشعل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء.

وقدم المبعوث الخاص لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، الدكتور ايسوكيموري والوفد المرافق له واجب العزاء.

واستقبل رئيس وزراء باكستان أنور الحق كاكر والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء.

واستقبل الشيخ مشعل الأحمد في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان، الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود والأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود والأمير بندر بن سعد بن خالد آل سعود والأمير فهد بن خالد بن سعود آل سعود؛ حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما قدموا التعازي إلى كبار أسرة الصباح: الشيخ ناصر المحمد والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وأسرة الأمير الراحل وعدد من الشيوخ.

كما استقبل أمير الكويت رئيس المجلس الخاص الملكي لكندا الوزير المكلف بالهيئة الكندية للتنمية الاقتصادية لدول الباسفيك هارجيت ساجان والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء.

وقدم ممثل حكومة كوريا وزير الخارجية بارك جين والوفد المرافق له واجب العزاء. كما قدم ملك إسبانيا فيليبي السادس واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وأعلنت سفارات الكويت لدى الأرجنتين وباكستان فتح سجلات التعازي بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمدة ثلاثة أيام.

ورحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح السبت الماضي عن عمر 86 عاماً، مختتماً رحلة حافلة بالعطاء ومسيرة زاخرة بالإنجازات، قضاها على مدار 61 عاماً في خدمة بلاده ودفاعاً عن قضايا أمته ودعم الأمن والاستقرار حول العالم.