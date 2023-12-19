هكذا استهدف مقاومو مخيم نور شمس قوات الاحتلال بكمين محكم

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نشرت "كتيبة طولكرم" التابعة لسرايا القدس، فيديو يظهر إيقاع قوة إسرائيلية خاصة في كمين محكم بمخيم نور شمس للاجئين في محافظة طولكرم شمالي غرب الضفة الغربية.

ويظهر الفيديو انفجار عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية، وإمطارها بوابل من الرصاص من قبل مقاومين.

وقالت "كتيبة طولكرم"، إن الكمين شارك به الشاب محمود جابر الذي استشهد الاثنين برصاص قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس لعشر ساعات متواصلة، مخلفة شهداء وجرحى، ودمارا شاملا.

وبدأ الاقتحام في وقت متأخر من مساء السبت بعدد كبير من الآليات العسكرية التي شرعت بتدمير ممتلكات وتجريف شوارع وبنى تحتية. ويوجد بمدينة طولكرم مخيمان هما "مخيم طولكرم" في شرق المدينة بعدد سكان نحو 11 ألف نسمة، ومخيم "نور شمس" على الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي نابلس (شمال) وطولكرم بعدد سكان 7 آلاف نسمة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها إعلام فلسطيني، آليات عسكرية ترافقها جرافتان داخل المدينة، قبل أن تتبعها مزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه المدينة ومخيميها. وتعرض المخيم لعدة اقتحامات منذ مطلع العام الجاري، أبرزها اقتحام 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استمر نحو 30 ساعة، مخلفا 13 شهيدا وأكثر من 30 جريحا ودمارا كبيرا في المنازل والبنية التحتية