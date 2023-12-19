الاتحاد الإنجليزي يكشف عن عقوبة مانشستر سيتي بعد أحداث مباراة توتنهام

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، فرض غرامة مالية على نادي مانشستر سيتي، بسبب أحداث مباراته أمام توتنهام التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة 14 للدوري.
وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا رسميا قال فيه: "تم تغريم مانشستر سيتي مبلغ 120 ألف جنيه إسترليني (151.6 ألف دولار) بعد أن أحاط لاعبوه بالحكم في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبير يوم الأحد 3 ديسمبر".
وتابع: "اعترف مانشستر سيتي بأنه فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بشكل غير لائق خلال الدقيقة 94 ، وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة هذه العقوبة بعد جلسة استماع".
وشهدت المباراة انفعال لاعبي السيتي وفي مقدمتهم النرويجي إيرلينغ هالاند على حكم المباراة سيمون هوبر، بسبب هجمة مرتدة لجاك جريليش، بسبب إيقاف اللعب، وعدم إتاحة الفرصة التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.
وبالغ هالاند في انفعاله وتفوهه بكلمات تجاه الحكم، ولم يكتف بذلك بل واصل انتقاداته عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس