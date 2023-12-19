برعاية معالي وزير الأوقاف انعقاد برنامج اعتماد شهادات حفظ القرآن الكريم من قطاع التحفيظ بوزارة الأوقاف والإرشاد

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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في إطار توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، بالاهتمام والعناية بحفاظ وحافظات كتاب الله في عموم محافظات الجمهورية، دشن قطاع التحفيظ بالوزارة، صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برنامج اختبار الحفاظ والحافظات الراغبين في الحصول على شهادات رسمية معتمدة من وزارة الأوقاف والإرشاد.

وأوضح مدير عام قطاع التحفيظ الشيخ علي محفوظ الخطيب بارجاء، أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة القطاع العامة التي تهدف إلى توثيق شهادات الحفاظ والحافظات رسميًا للاعتراف المحلي والدولي، وضبط إحصائية عدد الحفاظ والحافظات، مع الارتقاء بجودة المخرجات، بالإضافة إلى اكتشاف المتقنين من الحفاظ والحافظات تلاوة وتجويدًا وأدءًا؛ من ثم تأهيلهم لتمثيل اليمن في المحافل والمسابقات الدولية.

وأكد بارجاء أن البرنامج أقيم بشكل أولي في العاصمة المؤقتة عدن ثم سيعمم على جميع المحافظات عبر إدارات التحفيظ في مكاتب فروع الوزارة.

موضحًا أن الاختبارات تشمل الجنسين وهناك لجنتين إحداهما للذكور والأخرى للإناث كما يوجد نظام تحكيمي عال المستوى لضبط درجات وتقديرات المختبرين والمختبرات الذين تقدموا للمشاركة والتسجيل في برنامج الاختبارات منذ مايقارب الشهرين.

كما أشار بارجاء إلى أن البرنامج سيعقد بشكل دوري كل اربعة اشهر خلال العام، وسيتحصل الفائزون في الاختبارات على شهادة حفظ رسمية ومعتمدة من وزارة الأوقاف والإرشاد. بدورهم عبر ممثلو المؤسسات والجمعيات والمدارس القرآنية عن سعادتهم ورضاهم لانعقاد واعتماد مثل هذه البرامج المتميزة.