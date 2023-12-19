إعلام الاحتلال: نطالب بصفقة الآن وكل تأخير يضاعف الخطر على الأسرى

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يصرّ أهالي الأسرى الإسرائيليّين وأقاربهم لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على ضرورة أن تبادر الحكومة الإسرائيلية بصفقة شاملة لإعادتهم، فيما يرى محلّلون وخبراء أنّ إسرائيل تسير من مأساة إلى أخرى منذ 7 أكتوبر الماضي.
وطغت قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين على تغطية الإعلام الإسرائيلي ونقاشاته للحرب. فبحسب ما نقلته قنوات إعلامية إسرائيلية، فقد طالب متظاهرون بصفقة لإعادة المحتجزين، وهتفوا: “صفقة الآن ليس غدا وليس بعد ثانية، إنّ حياتهم في خطر”.
وخلال مظاهرة نفّذها أهالي الأسرى، قال داني إلجارت -شقيق أحد المحتجزين- “نحن نستقبل تابوتا تلو تابوت وجثة تلو جثة وأخبارا سيئة للجميع”.
وطالب روبي حين -وهو والد أحد المحتجزين- حكومة الاحتلال بالتحدّث مع الأهالي، وأن تشرح لهم أيّ صفقة معروضة للتفاوض “لا أن تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية أو يحيى السنوار أو من سيعرض اقتراحا”.
كما أعرب ليؤور بيري -وهو والد أحد المحتجزين- عن اعتقاده أنّ الطريق الوحيد والمفيد لتحرير كل المحتجزين هو عبر المفاوضات فقط، وحذّر من أنّ ابنه سيعود في كيس إذا لم تفعل الحكومة ما يطلب منها.
من جهة أخرى، استضافت قنوات إعلامية إسرائيلية محلّلين وخبراء ناقشوا تداعيات الحرب على قطاع غزة، خاصة قضية المحتجزين، ونقلت القناة الـ12 عن المحامي أوري سلونيم -وهو المستشار لشؤون الأسرى والمفقودين سابقا- قوله: “أعتقد أنّنا يجب أن نقترح بل يجب ألّا نقترح، إنما أن نضع كل الأسرى في حافلة وننقلهم إلى الحدود ونقول لهم خذوهم وأعيدوا نا كل المخطوفين غدا صباحا”.
أما يوسي شاين -وهو متخصّص في العلاقات الدولية بجامعتي تل أبيب وجورج تاون- فرأى أنّ الواقع الإسرائيلي هو واقع معوجّ تماما من ناحية الوعي، وقال: “نحن نستقبل مخطوفين قتلى، ونستقبل جنودا قتلى نتيجة بحثهم عن جثث، ونستقبل 10 جنود من قيادات غولاني قُتلوا هذا الأسبوع في فوهة أحد الأنفاق”، مضيفا: “ونستقبل في نهاية الأسبوع مأساة رهيبة وهي قتل مخطوفين عن طريق الخطإ، وغير ذلك”،
وأكّد أنّ إسرائيل “تسير من مأساة إلى مأساة منذ 7 أكتوبر”، في إشارة منه إلى معركة “طوفان الأقصى” التي شنّتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسلّلا للمقاومين إلى مستوطنات عدة في غلاف غزة. المصدر: الجزيرة