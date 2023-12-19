تعرف على تفاصيل زيارة اللواء الزُبيدي لجزيرة ميون وباب المندب وعن تواجد وزير الدفاع الأسبق الصبيحي والوزير الداعري في استقباله

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قام اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي عضو مجلس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لجزيرة ميون ومديرية باب المندب.

وكان في استقباله لدى وصوله جزيرة ميون، خلال الزيارة وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، ووزير النقل د. عبد السلام حُميد، واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق، وعدد من القادة العسكريين ووكلاء الوزارات، بدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي للعاصمة المؤقتة عدن، والشيخ صالح الميوني عاقل الجزيرة.

وتفقد الزُبيدي خلال زيارته، عددا من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها في الجزيرة وفي مقدمتها مطار جزيرة ميون، ومحطة تحلية المياه، والوحدة السكنية التي يجري العمل فيها بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الإطار، وجّه الزُبيدي بسرعة تنفيذ مشروع اللسان البحري في الجزيرة، ومشروع مركز الإنزال السمكي ومصنع إنتاج الثلج وبناء محطة تحلية إضافية لخدمة سكان الجزيرة.

والتقى الزُبيدي في إطار زيارته لجزيرة ميون، قيادة قوات التحالف المرابطة في الجزيرة، مثمنا الدور الكبير الذي لعبته قوات التحالف في تأمين الجزيرة والمنطقة، ودعم إجراءات تطبيع الحياة فيها.

وأكد الزُبيدي على الأهمية الجيوسياسية التي تحتلها جزيرة ميون في منطقة باب المندب، مجددا التأكيد على استعداد قواتنا المسلحة للمشاركة في أي جهدٍ أو تحالف دولي لتأمين خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الهامة من العالم.

وفي سياق زيارته الميدانية تفقد الزُبيدي مديرية باب المندب، والتقى خلالها حشدا كبيرا من أهالي المنطقة يتقدمهم مدير المديرية محمد فضل الشاعري، والشيخ أنور المعيبي شيخ المنطقة، حيث اطّلع منهم على جُملة الاحتياجات والمطالب لأبناء المنطقة لتسيير شؤون حياتهم اليومية، واعدا بالعمل على توفيرها في القريب العاجل.