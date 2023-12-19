اعتقال نجل محافظ الحوثي في الحديدة لهذا السبب

الثلاثاء 19 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أثار اعتقال مخابرات مليشيا الحوثي، نجل محافظ المليشيات بمحافظة الحديدة محمد عياش قحيم أزمة كبيرة في المحافظة الساحلية غربي اليمن.

وكشفت مصادر محلية، أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي استدعى مساء أمس، “عبدالملك محمد عياش قحيم”، للتحقيق معه على خلفية منشور له على صفحته بالفيسبوك.

وأوضحت المصادر أنه تم التحقيق معه بتهمة العنصرية والتهديد بالانقلاب على الحوثيين وهي تهم حوثية جاهزة كفيلة بالإطاحة بوالده القحيم من منصبه.

وأشارت إلى أن قيادة جهاز الأمن الحوثي تحتجز عبدالملك القحيم في جهاز الأمن الوقائي حتى يتم النظر في أمره من قبل القيادة الحوثية العليا.

وذكرت أن نجل قحيم نفى علاقته بالمنشور وبالصفحة المنشور فيها المطالبة بالمناصب لأبناء تهامة والتهديد للحوثيين بالعواقب لتجاهل كوادر تهامة وإقصائهم.

وأكدت أنه ما يزال محتجزا في جهاز الأمن الوقائي وأن والده يواصل محاولاته في أن يشفع لابنه إلا أنه عجز عن الإفراج عنه.