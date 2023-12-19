استشهاد صحفية فلسطينية جراء قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين 18 ديسمبر، عن استشهاد الصحفية حنين القشطان نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع، ممّا يرفع إجمالي عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 95.
وأشار البيان إلى أنّ الصحفية حنين القشطان قد فارقت الحياة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلتها في مخيّم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
وحنين القشطان، صحفية فلسطينية وُلدت في مدينة غزة في 23 سبتمبر 1990، وعملت مُعدّة برامج في قناة الكوفية في وقت سابق، وكذلك مقدّمة برامج في قناة بلدنا، كما شغلت أيضا وظيفة محرّرة في موقع “أحوال البلاد” في السابق.
وقبل وفاتها كانت القشطان في صراع مع المرض وتمكّنت من التغلّب عليه، لكنها رحلت عن عالمنا نتيجة الحرب المدمّرة على قطاع غزة.
وفي بيان سابق، أفاد المكتب الإعلامي أنّ الاحتلال يستهدف بشكل متعمّد قتل الصحفيين بهدف تشويش الرواية الفلسطينية ومحاولة إخفاء الحقائق، وتعتيم إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والدولي
من جهته، أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن استنكاره قتل الصحفيين في غزة، داعيا إلى ضرورة حمايتهم من عنف الاحتلال ليتسنّى لهم أداء عملهم. ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة أسفرت حتى 15 ديسمبر الحالي عن استشهاد 18 ألفا و800 فلسطيني وإصابة 51 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، كما تسبّبت الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية وخلقت “كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفق تقارير فلسطينية ودولية.
وجاءت هذه الحرب ردّا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنّتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة، بسبب التصعيد اليومي من قبل إسرائيل واستهدافها الشعب الفلسطيني ومقدّساته. المصدر: وكالة الأناضول للأنباء