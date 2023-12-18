تصاعد حصيلة الشهداء الى 19 ألفا و500 شهيد في غزة

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 19453 شهيدا، جراء العدوان المستمر الذي يشنه كيان الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في جنوب قطاع غزة، إن 52286 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة جراء القصف الجوي والمدفعي المستمر.

وأفاد القدرة أن 151 شهيدا و313 جريحا نقلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، بعد ارتكاب الجيش الإسرائيلي 16 مجزرة، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وانتقد المتحدث الآلية المعمول بها لسفر الجرحى إلى خارج قطاع غزة بهدف العلاج، مشيرا إلى أن أقل من 1% من إجمالي الجرحى تمكنوا من مغادرة القطاع عبر معبر رفح إلى مصر حتى الآن.

وكشف أشرف القدرة، عن وجود حاجة ماسة إلى إجلاء 5000 جريح دفعة واحدة للسفر للعلاج خارج القطاع، على أن تتم جدولة سفر جرحى آخرين في وقت لاحق. وحذر القدرة من أن الوضع الصحي والإنساني في مراكز الإيواء جنوب قطاع غزة كارثي، بسبب انتشار الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، المؤسسات الدولية بتوفير الأدوية والوقود لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة “في ظل ما تعانيه من شلل تام بفعل الاستهداف وحصار جيش الاحتلال خاصة في شمال القطاع”.