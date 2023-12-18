حماس: لا تبادل للأسرى حتّى توقف إسرائيل عدوانها

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وجّه القيادي بحركة حماس أسامة حمدان اتهامات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في قتل الفلسطينيين.
وقال حمدان في مؤتمر صحفي الاثنين 18 ديسمبر، إن “الإدارة الأمريكية شريك رئيسي في سفك دماء الشعب الفلسطيني”.
كما تطرّق حمدان إلى المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جباليا وخلّفت عشرات الشهداء حيث قال: “النازيون الجدد ارتكبوا مجازر في جباليا ارتقى خلالها أكثر من مئة شهيد”.
وجدد حمدان رفض حماس أي تفاوض حول الأسرى قبل أن يوقف الاحتلال عدوانه على غزة، مؤكّدًا تواصل جاهزية المقاومة على الميدان لقتال جيش الاحتلال.
وقال القيادي في حماس إن الاحتلال “فشل في تحقيق أهدافه العدوانية وهناك رسائل واضحة من غزة لمن راهنوا على تسوية مع العدوان.” وأضاف: “فشل الاحتلال في تسويق روايته الكاذبة للرأي العام”.
وردّت كتائب القسّام اليوم على إعلان الاحتلال أنه عثر على نفق كبير للمقاومة، بأن النفق تم استخدامه مرة واحدة في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.
ونشرت المقاومة مقطع فيديو بعنوان “وصلتم متأخرين.. لقد أُنجزت المهمة”، في تأكيد لفشل الاحتلال في رحلة ملاحقة مقاتلي القسام.