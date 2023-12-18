اعتقال نجل محافظ الحوثي في الحديدة لهذا السبب وصفتها بجريمة حرب.. رايتس ووتش تتّهم إسرائيل باستخدام التجويع سلاحًا في غزة استشهاد صحفية فلسطينية جراء قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة وصلتم متأخّرين".. مقطع فيديو لكتائب القسام يسخر من تضخيم الاحتلال لاكتشافه نفقا لحماس تصاعد حصيلة الشهداء الى 19 ألفا و500 شهيد في غزة حماس: لا تبادل للأسرى حتّى توقف إسرائيل عدوانها «واتساب» يضيف خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية شركات تفكر أو قررت إيقاف الشحن مؤقتا عبر البحر الأحمر بعد خسارته من فلومينينسي.. "حلم" الأهلي المصري يتأجل في مونديال الأندية خبير مصري: شركات ملاحية تضغط على القوات الدولية للتعامل مع هجمات الحوثي
أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية بحيث لا يستطيع المستقبل سماع الرسالة أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، بهدف زيادة عناصر الأمان للمستخدمين الذين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين آخرين.
المعروف أن الرسائل الصوتية على واتساب حالياً يمكن أن تظل موجودة لدى المستقبل للأبد، كما يمكنه إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل.
يذكر أن تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية، يتيح منذ 2021م، إمكانية إخفاء الصور والفيديوهات التي يتم إرسالها بشكل ذاتي، لأن التطبيق يتيح حالياً خيار «اعرض هذه الرسالة الصوتية مرة واحدة» للمستخدمين.