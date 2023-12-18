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‏«واتساب» يضيف خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية بحيث لا يستطيع المستقبل سماع الرسالة أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، بهدف زيادة عناصر الأمان للمستخدمين الذين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين آخرين.

 

المعروف أن الرسائل الصوتية على واتساب حالياً يمكن أن تظل موجودة لدى المستقبل للأبد، كما يمكنه إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل.

 

يذكر أن تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية، يتيح منذ 2021م، إمكانية إخفاء الصور والفيديوهات التي يتم إرسالها بشكل ذاتي، لأن التطبيق يتيح حالياً خيار «اعرض هذه الرسالة الصوتية مرة واحدة» للمستخدمين.

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