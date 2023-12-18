الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كثفت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على السفن في البحر الأحمر لإظهار دعمها لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة.

وتستهدف الهجمات ممرا يسمح للتجارة بين الشرق والغرب، لاسيما تجارة النفط، بالعبور من قناة السويس توفيرا للوقت والنفقات بدلا من الدوران حول القارة الإفريقية. وتسببت الهجمات في دفع بعض شركات الشحن لتغيير مسار سفنها لتجنب المنطقة.

وذكر بيان، اليوم الاثنين، أن سوق التأمين البحري في لندن وسعت نطاق المنطقة التي تعتبرها عالية المخاطر في البحر الأحمر وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية هناك، وفقا لـ "رويترز".

وفيما يلي شركات تفكر أو قررت إيقاف الشحن مؤقتا عبر البحر الأحمر:بي.بي

أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم" في 18 ديسمبر كانون الأول أنها علقت مؤقتا جميع عمليات العبور من البحر الأحمر.

وأضافت الشركة في بيان "في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر... سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية".سي.إم.إيه - سي.جي.إم

قالت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه - سي.جي.إم) يوم 16 ديسمبر/كانون الأول إنها أوقفت مؤقتا جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.يوروناف

قالت شركة ناقلات النفط البلجيكية في 18 ديسمبر/كانون الأول إنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر لحين إشعار آخر.إيفرغرين

قالت شركة شحن الحاويات التايوانية إيفرغرين في 18 ديسمبر/كانون الأول إنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت إيفرغرين أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.إكوينور

قالت شركة النفط والغاز النرويجية (إكوينور) في 18 ديسمبر/كانون الأول إنها ستوجه بعض السفن التي كانت متجهة للبحر الأحمر لمسار بديل.فرونت لاين

قالت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج في 18 ديسمبر/كانون الأول إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة المقبلة.هاباج لويد

قالت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباج لويد يوم 18 ديسمبر/كانون الأول إنها ستحول مسار العديد من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لحين ضمان سلامة العبور من قناة السويس والبحر الأحمر.

وأصاب مقذوف يعتقد أنه من طائرة مسيرة سفينتها "الجسرة" أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني يوم 15 ديسمبر/كانون الأول. ولم يصب أي من أفراد الطاقم.ميرسك

قالت شركة إيه.بي مولر-ميرسك الدنمركية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول إنها ستوقف جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب "حادث وشيك" تعرضت له سفينتها ميرسك جبل طارق في اليوم السابق.

وقالت الشركة إن السفينة استُهدفت بصاروخ أثناء سفرها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالسعودية.إم.إس.سي

قالت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) يوم 16 ديسمبر/كانون الأول إن سفنها لن تمر عبر قناة السويس وإن بعضها تم تحويل مساره بالفعل لرأس الرجاء الصالح بعد يوم من إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين على سفينتها إم.إس.سي بالاتيوم. وقالت المجموعة التي مقرها سويسرا إن القرار سيعطل جدول الملاحة لعدة أيام.أورينت أوفرسيز كونتينر لاين

أوقفت شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين قبول البضائع من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر بسبب مشاكل تشغيلية، حسبما ذكرت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينتال أوفرسيز (إنترناشيونال) المحدودة ومقرها هونغ كونغ يوم 16 ديسمبر/كانون الأول.يانغ مينغ

قالت شركة الشحن البحري التايوانية يانغ مينغ في 18 ديسمبر/كانون الأول إنها ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين في ظل تصاعد الهجمات على السفن.