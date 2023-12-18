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خسر النادي الأهلي المصري من نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وسيطر فريق "المارد الأحمر" على مجريات المباراة في الشوط الأول، وصنع العديد من الفرص لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، فيما قلب النادي البرازيلي الموازين لصالحه في الشوط الثاني ونجح في الحصول على ركلة جزاء وتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 71، عن طريق اللاعب جون أرياس، وإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90 بأقدام اللاعب جون كينيدي.
وتأجل حلم النادي الأهلي في الوصول للمباراة النهائية في مونديال الأندية، بعد 9 مشاركات في البطولة.
وسيلعب فريق "المارد الأحمر" مع الخاسر من مواجهة تجمع بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي أوراوا رد دايموندز الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث.