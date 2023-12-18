خبير مصري: شركات ملاحية تضغط على القوات الدولية للتعامل مع هجمات الحوثي

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال خبير عسكري مصري، إن هناك ضغط من شركات الملاحة على القوات الدولية للتعامل مع مليشيا الحوثي، بعد هجماتها المتكررة على البواخر والناقلات البحرية في البحر الأحمر.

وأضاف اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع المصري سابقًا، إن إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولى فيما يجري الآن في باب المندب، حيث أن ما فعلته التحالفات الملاحية الكبرى، هو بمثابة ضغط على المجتمع الدولي كله، رغم أن هناك ثلاث تحالفات بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين تلك المنطقة.

وأوضح اللواء سالم في تصريح نشرته مصادر إعلامية مصرية، إن كل تحالف مسؤول عن بقعة جغرافية معينة، بداية من البحر الأحمر إلى بحر العرب ومنطقة باب المندب وقيادتها في البحرين وهي نفس قيادة الأسطول الخامس بالإضافة لمجموعة أخرى في التحالف يضم 32 دولة تتغير قيادتها كل ستة أشهر ومصر قادت تحالف التأمين خلال فترة من الفترات.

وأكد إن «قوات التأمين موجودة وقادرة على القيام بعملية التأمين وما يقوم به الحوثيين لا يمكن أن يكون سبباً في إغلاق باب المندب على الإطلاق والحوثيين قالوا أنهم سوف يستهدفون السفن المتوجهة إلى ميناء إيلات وليس قناة السويس».