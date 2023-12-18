القسام تنشر مشاهد جديدة لاستهداف قوات الاحتلال بغزة..جنود ينزفون ودبابات صهيونية معطوبة

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، مشاهد جديدة لها تظهر استهدافها تجمعات عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقصف آليات ودبابات عسكرية إسرائيلية.

كما تظهر الصور التي بثتها قناة "الجزيرة" القطرية، لأول مرة مشاهد لانتشال عدد من جنود الاحتلال المصابين جراء قصف المقاومة، وهم يُنقلون على نقالات ومضرجين بالدماء.

تظهر الصور كذلك، لحظة استهداف أحد المقاومين مجموعة من الجنود وهم يحتمون خلف دبابة، بواسطة قذيفة مضادة للتحصينات.

إلى جانب ذلك، يظهر في الفيديو تفجير العديد من الآليات العسكرية من مسافة قريبة جداً.

كذلك، ينقل الشريط عدداً من هذه الآليات المعطوبة التي يتم جرها إلى خارج الإطار بعد أن أخرجتها صواريخ المقاومة عن الخدمة.

قتلى وجرحى

بالتزامن مع نشرها للفيديو، أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قتلى وجرحى في استهداف جنود وآليات عسكرية إسرائيلية شمال قطاع غزة وجنوبه.

وقالت "القسام"، في بيانات متوالية على منصة "تليغرام"، إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ كورنيت مضاد للدروع شمال شرقي بيت لاهيا (شمال القطاع)".



كما أضافت أنها دمرت "دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة تاندوم شرق بيت لاهيا"، موضحةً أن مقاتليها "تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خان يونس (جنوب القطاع) وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

كما أنهم "تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في بيت لاهيا، ومن ثم استهدافها بقذيفة TBG، والاشتباك معها من نقطة صفر، والإجهاز على جميع أفراد القوة".

وذكرت "القسام" أنها "دمرت ناقلة جند صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفتي الياسين 105 في بيت لاهيا، وفجرت عدداً من العبوات المضادة للأفراد في جنود الاحتلال (الإسرائيلي) الذين حاولوا إنقاذ الجرحى".

يوم إسرائيل دامٍ

في وقت سابقٍ الإثنين، أعلن جيش الاحتلال إصابة 48 من جنوده بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين ضمن صفوفه إلى 704 منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة، بينهم 160 حالتهم خطيرة.

فقد أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 من جنوده في بيانين منفصلين، حيث أعلن مقتل 4 من جنوده في اشتباكات جنوبي غزة، ليعلن لاحقاً مقتل جندي وإصابة آخر بجروح بالغة.

في بيان للجيش، قال إن الرائد (احتياط) ليدور كرافاني (23 عاماً)، الجندي في الكتيبة الهندسية 8163، قُتل بالمعارك شمالي قطاع غزة، مضيفاً أن جندياً آخر أصيب بجروح بالغة في المعارك نفسها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، إلى أنه بذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 459، بينهم 127 قُتلوا منذ بداية الحرب البرية ضد قطاع غزة في الـ27 من الشهر ذاته.

وتصاعدت خسائر الجيش الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية بجنوب قطاع غزة، خاصة في خان يونس.

فيما أعلنت المقاومة عن سلسلة من العمليات والاستهدافات التي طالت دبابات جيش الاحتلال ومركباته وتجمعات لجنوده، ما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفه.

كان جيش الاحتلال قد أقر، الأحد، بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 9 -منهم ضابطان و3 جنود- في معارك جنوبي قطاع غزة.