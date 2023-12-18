القسام ترد على اكتشاف الاحتلال أحد أنفاقها

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو، ظهر الاثنين، ردت فيه على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي كشفِه نفقًا ضخمًا قرب حاحز بيت حانون "إيريز" شمالي قطاع غزة.

وتضمن الفيديو رسالة كتبت باللغات العربية والإنجليزية والعبرية مفادها "وصلتم متأخرين .. المهمة أنجزت"

وبدأ الفيديو بمشاهد نشرها إعلام الاحتلال لجولة وزير الجيش "يوآف غالانت" داخل النفق، ثم تتابعت اللقطات من عملية طوفان الأقصى التي نفذتها القسام في المواقع العسكرية في السابع من أكتوبر الماضي.

ويوضح الفيديو أن النفق المذكور كان مخصصًا لإنجاز عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، وأتم مهمته، ولم تعد هناك حاجة له.

وحاول جيش الاحتلال ترويج اكتشاف النفق على أنه "إنجاز كبير" شمالي القطاع.

وتعتبر شبكة الأنفاق في غزة، أحد أهم الوسائل التي تستخدمها القسام في تسديد ضربات مؤلمة لجيش الاحتلال خلال عدوانه المستمر على القطاع.

ويعد هذا النفق الأول الذي يعلن الاحتلال عن كشفه وينشر صورًا له منذ بدء عدوانه على غزة وتوغله البري فيها.

وزعم جيش الاحتلال أن طول النفق المكتشف يبلغ 4 كم، في حين كان قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار قال إن شبكة أنفاق القسام يزيد طولها عن 500 كم.