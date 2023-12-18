مسؤول يمني يقصف بريطانيا بشأن مايدور بالبحر الأحمر تعرف ماذا قال

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أكد سفير اليمن لدى اليونيسكو الدكتور محمد جميح، إن الولايات المتحدة تحصد اليوم ما زرعته في اليمن، بعد وقفها معركة تحرير الحديدة. جاء ذلك في منشور له على صفحته بالفيسبوك تعليقا على اعلان واشنطن انشاء تحالف بحري لردع هجمات مليشيا الحوثي المتكررة في البحر الأحمر.
وقال جميح في تدوينة على حسابه بمنصة (اكس): أرادت الولايات المتحدة تقوية الحوثي بوقف معركة الحديدة ورفعه من قوائم الإرهاب، لكي تستنزف الأطراف اليمنية في حروب لا تنتهي، ولكي يبقى الحوثي شوكة في خاصرة السعودية، لتظل في حاجة لسلاح أمريكا.
وأضاف: واليوم تسعى واشنطن لتحالف بحري.. مهزلة! دعوها تحصد ما زرعت. وتابع: “لا تصدقوا أنها ستقتلع الغرس الذي أتاحت له فرصة النمو. كل ما في الأمر أنها تريد تهذيبه ليعود لمهمته الأساسية في استنزاف اليمنيين”. مؤكدا إن صديق أمريكا عدو نفسه.