أمريكا لا تريد القضاء على الحوثيين والعلاقة بين الطرفين وطيدة .. وهذه ادلة تسمين الإدارة الأمريكية لمليشيا الحوثي مأرب برس تكشف عن تحولات طارئة في مواقف قوى دولية كبرى من الملف اليمني وخيار الحسم العسكري يعود إلى الواجهة استهداف سفينتين في البحر الأحمر بمسيرات حوثية شركة نرويجية تعلن إصابة سفينتها في البحر الأحمر مجلة أمريكية تحذر من أزمة عالمية بسبب هجمات الحوثي البحرية رئيس مجلس القيادة الرئاسي و قيادات الدولة يقدمون واجب العزاء بوفاة امير الكويت في أول رد لها على تشكيل تحالف بحري دولي ..جماعة الحوثي تكشف عن خيارات موجعة ستلجأ اليها وتوجه "نصيحة لواشنطن مارب برس يكشف عن الاستراتيجية العسكرية لقوات التحالف الدولي الجديد في التعامل مع تصعيد الحوثيين بالبحر الأحمر للمرة الأولى منذ عقد..17مليون عراقي ينتخبون مجالس المحافظات ما خفي تحت الأنقاض كان أعظم.. الأمم المتحدة تتنبأ بعدد ضحايا غزة
توقعت مصادر سياسية مطلعة تأجيل التوقيع على اتفاق خارطة الطريق لتسوية الأزمة اليمنية بعد التوافق بين الأطراف اليمنية على مضامينه وذلك بسبب التطورات الأمنية والعسكرية المتصاعدة في منطقة جنوب البحر الأحمر مشيرة إلى ان أطراف دولية تمارس ضغوط لإرجاء التوقيع على الإنفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي .
وأكدت المصادر في تصريحات ل"مأرب برس" ان ثمة شكوك متصاعدة في إمكانية التوقيع على اتفاق خارطة الطريق في اليمن الذي تم التوافق عليه بين الأطراف اليمنية برعاية سعودية وأممية وذلك جراء التصعيد القائم في وتيرة التوتر في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومواصلة ميلشيا الحوثي التصعيد العسكري واستهداف لسفن الأجنبية مشيرة إلى ان هناك ضغوط فعلية تمارسها قوى دولية كبرى فاعلة في المشهد اليمني لقلب الطاولة على الحوثيين ودعم خيار الحسم العسكري وتحرير محافظة الحديدة لإنهاء سيطرة الميلشيا على المناطق الحيوية في الأخيرة وتهديد سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
الى ذلك قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي يزور إسرائيل حالياً، إن دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف.
وفي بيان قبل اجتماعه مع مجلس الحرب الإسرائيلي، قال أوستن: “نحن نقود قوة عمل متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لدعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة يجب أن يتوقف دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية.. إن التزام أمريكا تجاه إسرائيل قوي. وسنواصل تقديم الدعم لإسرائيل بالمعدات اللازمة حتى تتمكنوا من الدفاع عن البلاد”