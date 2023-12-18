استهداف سفينتين في البحر الأحمر بمسيرات حوثية

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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نفذت مليشيا الحوثي اليوم هجومين بطيران مسير طال سفينتي شحن تجارية جنوب البحر الأحمر. وأعلن ناطق المليشيات الحوثية التابعة لإيران، يحيى سريع استهداف جماعته لسفينتين في البحر الأحمر.

وزعم سريع أن جماعته نفذت “عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة “سوان اتلانتك” محملة بالنفط والأخرى سفينة “إم إس سي كلارا” تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين”. حد وصفه.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية، حذرت في وقت سابق من اليوم، مجدداً من وقوع حادث، مشيرة إلى تقارير وردت بشأن ما يحتمل أنه انفجار قرب سفينة في محيط مضيق باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا الواقع غرب تعز.