استهداف سفينتين في البحر الأحمر بمسيرات حوثية شركة نرويجية تعلن إصابة سفينتها في البحر الأحمر مجلة أمريكية تحذر من أزمة عالمية بسبب هجمات الحوثي البحرية رئيس مجلس القيادة الرئاسي و قيادات الدولة يقدمون واجب العزاء بوفاة امير الكويت في أول رد لها على تشكيل تحالف بحري دولي ..جماعة الحوثي تكشف عن خيارات موجعة ستلجأ اليها وتوجه "نصيحة لواشنطن مارب برس يكشف عن الاستراتيجية العسكرية لقوات التحالف الدولي الجديد في التعامل مع تصعيد الحوثيين بالبحر الأحمر للمرة الأولى منذ عقد..17مليون عراقي ينتخبون مجالس المحافظات ما خفي تحت الأنقاض كان أعظم.. الأمم المتحدة تتنبأ بعدد ضحايا غزة القناة 12 العبرية تفجر مفاجأة وتكشف عن تحولات وشيكة في مسار الحرب بغزة ومصير قاتم ينتظر نتتياهو مصادر عسكرية مطلعة لـ مأرب برس : العد التنازلي بدا لإنهاء صلف الحوثيين وتهديدات الميلشيا لسلامة الملاحة الدولية بالبحر الأحمر
نفذت مليشيا الحوثي اليوم هجومين بطيران مسير طال سفينتي شحن تجارية جنوب البحر الأحمر. وأعلن ناطق المليشيات الحوثية التابعة لإيران، يحيى سريع استهداف جماعته لسفينتين في البحر الأحمر.
وزعم سريع أن جماعته نفذت “عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة “سوان اتلانتك” محملة بالنفط والأخرى سفينة “إم إس سي كلارا” تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين”. حد وصفه.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية، حذرت في وقت سابق من اليوم، مجدداً من وقوع حادث، مشيرة إلى تقارير وردت بشأن ما يحتمل أنه انفجار قرب سفينة في محيط مضيق باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا الواقع غرب تعز.