شركة نرويجية تعلن إصابة سفينتها في البحر الأحمر

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أعلنت شركة نرويجية للشحن البحري إصابة سفينة تابعة لها بحسم غير محدد بجنوب البحر الأحمر.
وقالت شركة “انفينتور كيميكال تانكرز(Inventor Chemical Tankers)، إن سفينة تملكها أصيبت اليوم الاثنين “بجسم غير محدد” وهي تعبر البحر الأحمر.
وأضافت الشركة المالكة في بيانها اليوم: “لحسن الحظ لم يصب أحد من أفراد طاقم السفينة الهندي بأذى” مشيرة إلى أن السفينة نفسها، تعرضت لأضرار محدودة.
وأكد البيان أن الناقلة التي انطلقت من فرنسا باتجاه جزيرة ريونيون، لا تربطها أي علاقة بإسرائيل.