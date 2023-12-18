مجلة أمريكية تحذر من أزمة عالمية بسبب هجمات الحوثي البحرية

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكدت مجلة أمريكية متخصصة أن هجمات الحوثي البحرية على السفن التجارية ستكون سببا لأزمة عالمية في مجال سلاسل التوريد في العام المقبل.

وأوضحت مجلة (فوربس) أن الأخبار التي تفيد بأن شركات الشحن الكبرى وجهت سفن الحاويات الخاصة بها لتجنب المنطقة بسبب الهجمات الحوثية هي علامات إنذار مبكر على احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد الدولية في المستقبل القريب.

واستدلت على اتساع نطاق التأثير على التجارة العالمية بعد سلسلة من الهجمات أو الحوادث الوشيكة هذا الأسبوع، بما تحدثت عنه شركة ميرسك، أكبر شركة شحن في العالم، بإنها أبلغت جميع سفنها التي كان من المقرر أن تمر عبر مضيق باب المندب أضيق نقطة اختناق بحرية في الجنوب وقف عملياتها في البحر الأحمر.

وشددت “فوربس” أن الوضع المتطور في منطقة الشحن الرئيسية يعد بمثابة معاينة لمواقف الأزمات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على سلاسل التوريد حول العالم في عام 2024، مشيرة إلى أن التعافي من هذه الأزمة قد يستغرق عدة أشهر.

وأشارت المجلة إلى أنه عندما علُقت سفينة الحاويات ايفرجرين في قناة السويس لمدة سبعة أيام في عام 2021، تسببت في تأخيرات بسلاسل التوريد لعدة أشهر، حيث أدت عواقب إغلاق القناة إلى إغراق سلاسل التوريد في حالة من الفوضى، الأمر الذي استغرق أشهرًا لتسويته والآن أصبح الأمر أسوأ لأن سلاسل التوريد العالمية متوترة بالفعل، مع تأخيرات غير مسبوقة في قناة بنما، نتيجة للجفاف وانخفاض مستويات المياه بها، بجانب عوامل أخرى ستؤثر على عمليات التوريد عبر العالم.